Psg la festa per la Champions è un incubo | due morti tifosi devastano gli Champs Elysées auto sulla folla a Grenoble 500 arresti

La festa per la Champions League del PSG si è trasformata in un incubo. Due morti, violenza sugli Champs-Élysées e scontri tra ultrà e polizia hanno scosso la Francia. Nel contesto di una celebrazione che doveva unire, emerge un lato oscuro del tifo calcistico. Un punto interessante? Questa escalation di violenza mette in luce un problema più ampio: la fragilità della passione sportiva in tempi di tensione sociale.

Guerriglia tra ultrà e polizia fino all'alba, esplosioni, fuochi d'artificio usati come armi contro le forze dell'ordine, gas lacrimogeni, auto in fiamme e quasi 500 arresti.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Psg, la festa per la Champions è un incubo: due morti, tifosi devastano gli Champs Elysées, auto sulla folla a Grenoble, 500 arresti

