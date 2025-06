Psg-Inter | storia di un divario troppo grande di un calcio italiano al collasso E ora c' è un Mondiale da conquistare

Il PSG ha schiacciato l'Inter con un clamoroso 5-0, mettendo in luce il divario tra i top club europei e un calcio italiano in crisi. Ma mentre la Serie A arranca, i giovani talenti come Donnarumma e Kvara brillano, offrendo un barlume di speranza in vista del prossimo mondiale. Il futuro è nelle loro mani: riusciranno a riportare l'Italia nell'élite del calcio? La sfida è aperta!

Donnarumma, classe 1999, Hakimi, classe 1998, Marquinhos, classe 1994, Pacho, classe 2001, Nuno Mendes, classe 2002, Joao Neves, classe 2004, Vitinha, classe 2000, Ruiz, classe 1996, Dembelè, classe 1997, Doué, classe 2005, Kvara, classe 2001. Inseriamo anche Mayalu, autore del gol del 5-0 di ieri in finale contro l'Inter, classe 2006. Questi sono gli anni di nascita degli 11+1 della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Psg-Inter: storia di un divario troppo grande, di un calcio italiano al collasso. E ora c'è un Mondiale da conquistare

