PSG-Inter quel dettaglio nei primi minuti che ha cambiato tutto | pochi l’hanno notato

Nella finale di Champions League 2024-2025, il PSG ha travolto l’Inter con un clamoroso 5-0, ma c'è un dettaglio che pochi hanno notato: l'intensità del pressing nei primi minuti. Questo è il segnale di un trend sempre più evidente nel calcio moderno: chi parte forte, spesso vince. La capacità di imporre il ritmo fin dalle prime battute può fare la differenza tra una sconfitta e una vittoria memorabile. Non sottovalutiamo mai l'inizio!

Un Inizio Travolgente: Il PSG Impone il RitmoLa finale di Champions League 2024-2025, disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ha visto il Paris Saint-Germain dominare l’Inter con un impressionante 5-0. Fin dai primi minuti, la squadra francese ha imposto un ritmo elevato, sorprendendo i nerazzurri con un pressing alto e una circolazione di palla rapida. Questa strategia ha messo in difficoltà la costruzione dal basso dell’Inter, costringendo la squadra italiana a commettere errori e a perdere il possesso in zone pericolose.( Wikipedia ). La Mossa Decisiva: Pressione e Verticalizzazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - PSG-Inter, quel dettaglio nei primi minuti che ha cambiato tutto: pochi l’hanno notato

