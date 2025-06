Psg-Inter porta agli occhi di tutti il problema dei titolarissimi

La sconfitta del PSG contro l'Inter mette in luce un problema crescente nel calcio moderno: l'affidabilità dei titolarissimi. I giocatori che dovrebbero trainare la squadra, invece, sembrano aver smarrito la loro grinta. In un contesto dove il talento non basta più, è fondamentale che i leader si facciano avanti. Questa partita è un campanello d'allarme per Inzaghi e per tutti quegli allenatori che si affidano alla fedeltà dei loro "big". Chi prenderà in mano la situazione?

Psg-Inter rappresenta il punto di arrivo di una stagione vissuta con un atteggiamento insufficiente dai titolarissimi di Inzaghi, quelli che dovevano dare l’esempio e trascinare la squadra. PUNTO DI ARRIVO – Scrivere questo pezzo fa singolarmente male. Ma la sconfitta col Psg porta a compimento un percorso assai poco virtuoso dei titolari dell’Inter. Parliamo dei titolarissimi, i leader tecnici ed emotivi del gruppo. Quelli chiamati a prendere in mano la squadra, le partite, che devono indicare come vivere i momenti. Quelli che col Psg si sono sciolti in venti minuti. I TITOLARISSIMI – Come dicevo, la finale è l’ultimo tassello. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter porta agli occhi di tutti il problema dei titolarissimi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter-Lazio, Inzaghi riporta i titolarissimi! Cinque sicuri – SM

Domenica alle 20.45 si preannuncia un match cruciale in campionato: Inter-Lazio. Simone Inzaghi schiera i titolari, secondo Sport Mediaset.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Porta Agli Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Lo scarto più pesante in storia delle finali; Inter, Lautaro piange in diretta tv: si commuove anche Caressa. Inzaghi chiude la porta agli arabi, le parole alla vigilia del PSG; Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Inter-Psg, chi parte favorito e chi rischia di più ai rigori: cosa dicono i bookmakers. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Psg, pagelle della finale: Doué (8,5) devastante, Kvara (8) chiude i giochi, Hakimi (7,5) ovunque. Barella (4,5)

Segnala ilgazzettino.it: Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. I francesi travolgono 5-0 l'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera e conquistano la prima Coppa dei Campioni della ...

Pagina 7 | Pagelle Psg-Inter: tenerezza Acerbi, Halloween Dimarco, Lautaro sotto la campana, Inzaghi a lezione

Si legge su tuttosport.com: Voti e giudizi dopo il tremendo ko dei nerazzurri in finale di Champions contro la squadra di Luis Enrique che domina e vince 5-0 ...

Inter-Psg finale con record negativo: i numeri e la maledizione italiana di Monaco di Baviera

Riporta msn.com: Un’umiliazione così era inimmaginabile. «Ci hanno surclassato», ha detto Beppe Marotta. «Non so se andrò negli Stati Uniti (al Mondiale per club, ndr», ...