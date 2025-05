Psg-Inter non c’è partita | nerazzurri umiliati dai parigini

Il PSG schianta l'Inter in un match che rimarrà nella memoria dei tifosi. I nerazzurri, con quasi quarantamila cuori a sostenerli, non riescono a opporre resistenza e vivono un’incubo sportivo. In un'epoca in cui le aspettative sono altissime, questa sconfitta segna una battuta d’arresto nel percorso di Inzaghi. Riflessioni urgenti su strategia e identità di squadra si impongono: il tempo per reagire è ora!

Non c'è stata partita. Psg-Inter, i novanta minuti più importanti del ciclo di Simone Inzaghi, il sogno dei quarantamila tifosi saliti a Monaco di Baviera, si trasformano in un incubo. Anzi, lo superano. Umiliazione totale, con Lautaro Martinez e soci che – praticamente – non scendono in campo.

Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

