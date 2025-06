Psg Inter Lautaro Martinez delude | le pagelle in edicola sono incredibilmente dure ecco i voti

La finale di Champions League ha riservato sorprese amare per Lautaro Martinez: i voti impietosi dei quotidiani lo confermano. Confrontato ad un PSG in grande forma, il capitano nerazzurro non è riuscito a brillare, lasciando i tifosi delusi. Questo episodio apre una riflessione più ampia sul futuro dell'Inter e sulla pressione che i leader devono affrontare. Sarà questo l'inizio di una nuova era per il club? Scopriamo insieme come si evolve la situazione!

Psg Inter, Lautaro Martinez delude nella finale di Champions League, le pagelle in edicola sono incredibilmente dure questa mattina, ecco i voti. Serata da dimenticare anche per Lautaro Martínez, capitano nerazzurro, mai realmente in partita nella finale di Champions contro il Psg. Ecco come lo giudicano i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. Giudizi davvero forti per il capitano dell’ Inter. Corriere dello Sport – Lautaro Martinez 4,5: «Prova ad abbassarsi, ma il pressing del Psg è asfissiante. Giusto un paio di aperture, ma nulla per fare male. E lascia la sensazione di una forma precaria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Psg Inter, Lautaro Martinez delude: le pagelle in edicola sono incredibilmente dure, ecco i voti

Inter, Lautaro: "Ottima stagione, anche senza titoli. Ora dobbiamo rialzarci"

Da calciomercato.com: `Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al Paris Saint-Germain che ha fatto una partita straordinaria. Non hanno sbagliato.

Lautaro Martinez commenta: «C’è amarezza, ma resto orgoglioso dell’Inter!»

Riporta inter-news.it: Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO - - Leggi su Inter-News ...

