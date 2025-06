PSG Inter la moviola del CdS | Per Kovacs una finale facile facile

Il PSG ha trionfato nell'epica finale di Champions League contro l'Inter, lasciando i tifosi nerazzurri con un amaro in bocca. La moviola del Corriere dello Sport evidenzia come l'arbitro Kovacs non abbia dovuto affrontare controversie, rendendo la partita “facile facile”. Questo risultato sottolinea un trend crescente nel calcio: le finali si decidono sempre più sul campo e meno tra le polemiche. Riscopriremo il vero spirito del gioco?

Di facilissima lettura la moviola di PSG Inter. Vista l’ampia vittoria francese, nulla da recriminare per i nerazzurri. Il romeno Kovacs arbitra una finale molto tranquilla. È stata una serata tutt’altro che da sogno quella che i tifosi interisti hanno dovuto vivere ieri sera. Nell’attesissima finale di Champions League contro il PSG, infatti, i nerazzurri sono stati letteralmente umiliati, uscendo dal campo sconfitti con il clamoroso risultato di 5-0. Nulla da recriminare, dunque, per i calciatori meneghini, nettamente inferiori ai parigini nell’incontro andato in scena ieri sera. Come si può dedurre dal risultato, nessuna polemica arbitrale, con l’ arbitro Kovacs che ha gestito bene i pochissimi episodi della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, la moviola del CdS: «Per Kovacs una finale facile facile»

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Moviola Cds

