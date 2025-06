Psg-Inter la finale dei record anche per gli ascolti | che numeri!

La finale di Champions League tra PSG e Inter ha segnato un momento storico, non solo per il trionfo dei parigini, ma anche per gli ascolti stratosferici. Un evento che riflette l'enorme interesse globale per il calcio, sempre pi√Ļ un fenomeno di massa. Con milioni di spettatori incollati allo schermo, questo match ci ricorda quanto il calcio unisca le passioni e faccia battere i cuori. Pronti per il prossimo grande appuntamento?

Una finale di Champions League da record, non solo in campo. Se a Monaco a trionfare √® stato il Psg che si √® aggiudicato la competizione per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter in finale di Champions League 2025: Qualificazione inaspettata e da record - L'Inter ha sorpreso tutti qualificandosi per la finale di Champions League 2025, realizzando una corsa straordinaria e da record.

Cosa riportano altre fonti

Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique; Video gol e highlights di Psg-Inter 5-0: nerazzurri perdono la Champions; Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Record PSG-Inter 5-0: √® il passivo pi√Ļ largo di sempre in finale di Champions. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Psg finale con record negativo: i numeri e la maledizione italiana di Monaco di Baviera

Riporta msn.com: Un‚Äôumiliazione così era inimmaginabile. «Ci hanno surclassato», ha detto Beppe Marotta. «Non so se andrò negli Stati Uniti (al Mondiale per club, ndr», ...

Psg-Inter, la finale dei record anche per gli ascolti: che numeri!

Scrive calciomercato.com: Una finale di Champions League da record, non solo in campo. Se a Monaco a trionfare è stato il Psg che si è aggiudicato la competizione per la prima volta e con un risultato schiacciante ‚Äď 5 a 0 ai ...

Psg-Inter, incubo Acerbi: disfatta in campo e la moglie attaccata sui social

sport.virgilio.it scrive: La moglie di Acerbi è finita nel mirino dei tifosi dell'Inter per alcune foto postate dopo la brutta sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: cosa è successo ...