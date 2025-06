Psg Inter la felicità di Fabian Ruiz | Sapevamo sarebbe stata difficile sono contento All’Inter? Auguro il meglio

Fabian Ruiz brilla di felicità dopo la storica vittoria del PSG sulla sua ex rivale, l'Inter, in finale di Champions League. "Sapevamo sarebbe stata difficile, ma sono contento", ha dichiarato il centrocampista, dimostrando sportività e rispetto. Questo trionfo non solo segna una nuova era per i parigini, ma evidenzia anche un trend: il dominio delle squadre francesi in Europa. Chi sarà il prossimo a sorprendere? La competizione è più viva che mai!

Psg Inter, tutta la felicità nelle dichiarazioni post partita di Fabian Ruiz dopo la vittoria della Champions League Inevitabile entusiasmo in casa Paris Saint-Germain dopo la vittoria per 5-0 dei parigini all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera contro l’Inter nella finale di Champions League giocatasi ieri sera. Tra i protagonisti del successo nel torneo dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Psg Inter, la felicità di Fabian Ruiz: «Sapevamo sarebbe stata difficile, sono contento. All’Inter? Auguro il meglio»

