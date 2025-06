PSG-Inter IN tre punti | troppo Luis Enrique per poco Inzaghi

PSG-Inter: una debacle che segna un'era. Ecco tre punti chiave che fanno riflettere: 1. **Un confronto impietoso**: Luis Enrique ha messo a nudo le fragilità di un’Inter in declino, evidenziando la distanza tra i top club europei. 2. **Ciclo al capolinea**: Il 5-0 in Germania non è solo un risultato; è il simbolo di una squadra che appare stanca e priva di identità. 3. **Inzaghi sotto pressione

PSG-Inter diventa il punto più basso della storia nerazzurra, non solo in Europa, e soprattutto di Inzaghi nerazzurro. L’umiliante 5-0 in Germania è il capolavoro di Luis Enrique contro una squadra irriconoscibile e svuotata. Forse proprio perché a fine ciclo. Di seguito l’episodio dopo la Finale di Champions League MONACO DI BAVIERA – L’ l’ Inter di Simone Inzaghi chiude nel peggiore dei modi la sua stagione “regolare” prima del Mondiale per Club negli Stati Uniti d’America. Solo applausi per il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, ché domina dal 1? fino al 90?, invece. Analizziamo PSG-Inter (5-0) di Champions League in tre punti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter IN tre punti: troppo Luis Enrique per poco Inzaghi

