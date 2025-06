Psg-Inter il gesto di Hakimi che fa impazzire i nerazzurri

Nella sfida PSG-Inter, Achraf Hakimi ha rubato la scena e il cuore dei tifosi nerazzurri con un gesto inaspettato: scuse sincere ai suoi ex sostenitori. Un atto che non solo evidenzia la sua grandezza come giocatore, ma anche la delicatezza di un rapporto che va oltre il campo. In un calcio sempre più competitivo e individualista, la sportività e il rispetto rimangono valori fondamentali. E voi, cosa ne pensate?

Psg-Inter, le pagelle dei parigini: Douè imprendibile, Kvara tuttofare. DONNARUMMA 7: aura da gigante e miglioramenti clamorosi nel gioco al piede. Se era il migliore, ora cos’è? HAKIMI 8: chiede perfino scusa ai suoi ex tifosi. Scusa per essere così forte? Devastante, soprattutto quando va in pressione sull’altro lato del campo.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:42821021  MARQUINHOS 7: difesa a campo aperto da manuale. Legge prima le azioni e si fa trovare sempre al posto giusto. PACHO 7: dicono sia il punto debole solo perché ha il piede meno nobile. Invece è colui che permette alla squadra di pressare così forte e in alto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Psg-Inter, il gesto di Hakimi che fa impazzire i nerazzurri

Argomenti simili trattati di recente

A Monaco di Baviera lo spettacolo della Champions League: Psg-Inter la finale. Hakimi e Doué portano i parigini avanti, Inter frastornata 2-0 LA DIRETTA

A Monaco di Baviera, la Champions League si accende con una finale da sogno: PSG contro Inter. I parigini, trascinati da Hakimi e Doué, partono forte, portandosi avanti 2-0 e lasciando l'Inter frastornata.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Gesto Hakimi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Hakimi gela l'Inter: il gesto ai tifosi subito dopo il gol in finale di Champions; Champions, Hakimi segna contro l’Inter ma non esulta e chiede scusa: ecco cosa si nasconde dietro il gesto del giocatore; Champions League, Hakimi porta in vantaggio il Psg ma non esulta: i tifosi dell'Inter applaudono; Hakimi sblocca la finale di Champions League tra PSG e Inter: il grande ex si scusa con i tifosi nerazzurri dopo il goal. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Hakimi gela l'Inter: il gesto ai tifosi subito dopo il gol in finale di Champions

Da msn.com: Ventisei anni, Hakimi ha segnato il nono gol stagionale, forse il più semplice. Doué lo pesca solo soletto nel cuore dell'area e per battere Sommer il marocchino deve solo appoggiare il pallone in ...

PSG Inter, il gesto di Hakimi dopo il gol: lo hanno notato tutti

Scrive spaziointer.it: Il gesti di Hakimi non è passato inosservato: il marocchino ha catturato l’attenzione di tutti dopo il gol rifilato all’Inter.

PSG scatenato, Inter in bambola: Hakimi segna e si scusa

Si legge su calciomercato.it: Il Paris Saint-Germain è letteralmente scatenato e al 20' fa male nuovamente all’Inter dopo una rapida ripartenza, finalizzata dal destro di Doue (preferito dall’inizio a Barcola) che trova anche la ...