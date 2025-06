Psg-Inter il dramma dopo la partita | auto sulla folla

Una serata di celebrazione si è tramutata in tragedia a Grenoble, dopo che una BMW ha investito la folla festante per il trionfo del Paris Saint-Germain in Champions League. Questo drammatico evento ci ricorda quanto fragile possa essere la linea tra gioia e dolore, soprattutto in contesti di fervente passione calcistica. La domanda ora sorge spontanea: come possiamo garantire la sicurezza durante queste manifestazioni di entusiasmo collettivo? La festa non dovrebbe mai diventare un incubo.

Una notte di festa trasformata in incubo a Grenoble. La folla era scesa in strada per celebrare il trionfo del Paris Saint-Germain in Champions League: cori, fuochi d’artificio, petardi che esplodevano nell’aria e bandiere sventolate con orgoglio. Tutto sembrava una lunga notte d’euforia, finché una Bmw nera, lanciata a velocità sostenuta, ha cercato di fare inversione nel pieno della calca. È bastante un attimo: l’auto ha travolto quattro persone, gettando nel panico la piazza. Il bilancio dell’incidente. Le vittime sono due ragazzi di 17 anni e due donne di 23 e 46, tutti appartenenti alla stessa famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Psg-Inter, il dramma dopo la partita: auto sulla folla

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Psg-Inter, il dramma dopo la partita: auto sulla folla (VIDEO)

Dopo la finale PSG-Inter, la festa è stata macchiata da un tragico incidente. Un’auto ha investito la folla in un momento di pura gioia, trasformando l'entusiasmo in terrore.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Dramma Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, che botta: 5-0 e Champions al PSG; Psg-Inter, le pagelle: il centrocampo nerazzurro corre a vuoto, Inzaghi senza idee; Inter, un altro dramma in Champions League nonostante l'impresa contro il Barcellona; Luis Enrique e quella Champions vinta dieci anni fa con la piccola Xana che festeggiava in campo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi diretta dopo Psg-Inter: le parole in tv e in conferenza stampa

Lo riporta msn.com: Le dichiarazioni dell'allenatore dei nerazzurri al termine della finale di Champions League: aggiornamenti in tempo reale ...

Finale senza storia, il Psg umilia l'Inter: la Champions è di Luis Enrique

Da msn.com: INVIATA A MONACO - Due anni fa l'Inter era uscita dalla sconfitta con il City stravolta nelle gambe e nello spirito ma più forte nella testa. Perché aveva messo sotto a lungo quella che, allora, era l ...

Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, Inzaghi deluso: «Non so se sarò al mondiale per Club»

Come scrive leggo.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...