Psg Inter follia a Parigi dopo la vittoria | arresti feriti e guerriglia Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la trionfale vittoria del PSG in Champions League, Parigi si è trasformata in un campo di battaglia. La celebrazione si è rapidamente trasformata in caos, con arresti e incidenti gravi, tra cui un'auto che ha investito la folla a Grenoble. Questo evento non è solo un riflesso della passione calcistica, ma anche dell'esplosiva tensione sociale che permea le nostre città. La gioia sportiva può facilmente sfociare in violenza: un tema da non sottovalutare.

Psg Inter, follia nella notte a Parigi dopo la vittoria in Champions League: arresti, feriti, guerriglia e un’auto sulla folla, il racconto . In occasione della finale di Champions League Psg Inter, conclusasi con la netta vittoria dei francesi per 5-0, migliaia di persone si sono riunite nel centro di Parigi per assistere alla partita, trasmessa su maxischermi da Monaco di Baviera. Repubblica questa mattina fornisce alcune novità a riguardo. Secondo quanto riportato dalla prefettura, i disordini sono scoppiati già dopo il primo gol, con il lancio di petardi, fuochi d’artificio e bombe carta. Durante la notte, i festeggiamenti e le tensioni sono proseguiti, portando il numero degli arresti a 294. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Psg Inter, follia a Parigi dopo la vittoria: arresti, feriti e guerriglia. Auto sulla folla a Grenoble

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Follia Parigi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

PSG-INTER: bar sportivi, pub e luoghi dove guardare la finale di Champions League a Parigi; Champions League: goleada PSG, 5-0 e primo titolo a Parigi; Torre Eiffel, fan zone, parata: tutta la capitale si sintonizza per la finale di Champions League; Finale di Champions League: I Tifosi del Marsiglia Tifano Inter contro il PSG. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Psg-Inter, moviola: niente rosso, niente rigore e quei fuorigioco sui gol, i casi dubbi e perchè Inzaghi s'è arrabbiato

Si legge su sport.virgilio.it: La prova dell'arbitro Kovacs all’Allianz di Monaco per la finale di Champions League Psg-Inter analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito cinque giocatori, la moviola ...

PSG-Inter, clamoroso dalla Francia: “È una follia!”

Lo riporta spaziointer.it: Inter e PSG si preparano alla gara di sabato che deciderò la vincitrice della Champions League: forte attesa in una città speciale.

Scontri fra tifosi prima e dopo la finale Psg-Inter: lancio di pietre e manganelli, ci sono dei feriti. A Parigi 131 arresti

Riporta msn.com: L’intervento della polizia tedesca ha riportato la calma, ma nell’avvicinamento allo stadio c’è tensione per i tanti tifosi senza biglietto, compresi molti ultrà della Curva Nord milanese e della Vira ...