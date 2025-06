PSG-Inter fioccano le insufficienze in tutti i reparti! Le pagelle – TS

Una serata da dimenticare per l'Inter: il PSG travolge 5-0, lasciando il segno anche nelle pagelle. Errori clamorosi, come quello di Sommer, evidenziano una squadra in crisi. Questo ko non è solo un momento negativo, ma un campanello d’allarme in un contesto sempre più competitivo, dove ogni partita può segnare il destino. I nerazzurri dovranno rialzarsi e ripartire, o rischiano di perdere la loro identità.

Quella che doveva essere la notte più importante della stagione si trasforma in una resa senza condizioni. Il Paris Saint-Germain annienta l'Inter con un 5-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Queste le pagelle della redazione di Tuttosport. ERRORI – Tra i pali, Yann Sommer (4,5) cerca di opporsi all'uragano parigino, ma finisce sommerso. Prova a reagire, ma viene spesso tradito da deviazioni sfortunate e da una difesa disastrosa. Davanti a lui, Benjamin Pavard (4) sembra fuori fase, lento e stanco, totalmente in balìa di Kvaratskhelia. Chi subentra non riesce a fare meglio: Bisseck si infortuna dopo pochi minuti, mentre Darmian (5) non riesce a tamponare il disastro.

