PSG-Inter 5-0 | la sintesi di una finale di Champions League storica | VIDEO

Il PSG ha riscritto la storia della Champions League con una vittoria travolgente per 5-0 contro l’Inter. Un risultato che sottolinea non solo la potenza della squadra francese, ma anche l’emergere di giovani talenti come Doué, autore di una doppietta straordinaria. In un contesto calcistico sempre più competitivo, questo match segna un chiaro avvertimento a tutte le rivali: il futuro è già qui. Scopri tutti i gol e lasciati conquistare da questa finale epica!

Dalla doppietta di Doué alle reti di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu: guarda tutti i gol del match tra Psg e Inter, vinto 5-0 dai francesi. Dalla doppietta di Doué alle reti di Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu: guarda tutti i gol del match tra Psg e Inter, vinto 5-0 dai francesi. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - PSG-Inter 5-0: la sintesi di una finale di Champions League storica | VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 5 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Psg-Inter 5-0: video, gol e highlights; Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Lo scarto più pesante in storia delle finali; Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique; L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions League. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg-Inter 5-0: video, gol e highlights

Lo riporta sport.sky.it: È stata una finale da incubo per l'Inter che perde 5-0 a Monaco contro un Psg spettacolare. Doué scatenato: un assist e due gol, segnano anche l'ex Hakimi (che non ha esultato), Kvaratskhelia e Mayulu ...

Pagina 0 | Pagelle Psg-Inter: tenerezza Acerbi, Halloween Dimarco, Lautaro sotto la campana, Inzaghi a lezione

Da tuttosport.com: Voti e giudizi dopo il tremendo ko dei nerazzurri in finale di Champions contro la squadra di Luis Enrique che domina e vince 5-0 ...

Champions: il Psg schianta l'Inter 5-0 e si laurea campione d'Europa per la prima volta CRONACA e FOTO

Riporta ansa.it: I gol Hakimi, dippietta di Douè poi Kvaratskhelia e Mayulu. Il presidente francese, Macron: 'Champion mon frère!'. L'ex Mbappé: 'Alla fine il grande giorno è arrivato Disordini a Parigi: almeno 68 arr ...