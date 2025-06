PSG Inter 5-0 | la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League

Un colpo infernale per l'Inter: il 5-0 subito dal PSG rimarrà negli annali come la peggiore sconfitta mai registrata in una finale di Champions League. Questo risultato non segna solo un capitolo amaro per i nerazzurri, ma evidenzia una crisi del calcio italiano, sempre più lontano dai vertici europei. In un momento in cui il nostro calcio cerca di rinascere, questa debacle fa riflettere: cosa c’è da cambiare per tornare a vincere?

Ecco il record negativo dell’Inter nella finale: mai nessuno aveva perso con così tanti gol in Champions. Il dato Il 31 maggio 2025 resterà una data amara per l’Inter e per tutto il calcio italiano. La sconfitta per 5-0 subita contro il PSG nella finale di Champions League non è solo un ko pesante: è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter 5-0: la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League

