PSG Hakimi | "Chiedo scusa all'Inter dopo il goal non volevo festeggiare"

Achraf Hakimi, nuovo eroe del PSG, ha segnato un gol decisivo nella finale di UEFA Champions League contro l'Inter, scatenando una polemica che tiene banco. “Chiedo scusa all'Inter, non volevo festeggiare”, dichiara il marocchino, evidenziando l'affetto per il suo passato. Un gesto che riflette il trend attuale nel calcio: la rivalità che si trasforma in rispetto. In un mondo dove gli animi si infiammano, i calciatori dimostrano che la sportività può ancora

Achraf Hakimi, fresco campione d`Europa con il Paris Saint-Germain, ha aperto le marcature nella finale di UEFA Champions League contro l`Inter.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche A Monaco di Baviera lo spettacolo della Champions League: Psg-Inter la finale. Hakimi e Doué portano i parigini avanti, Inter frastornata 2-0 LA DIRETTA - A Monaco di Baviera, la Champions League si accende con una finale da sogno: PSG contro Inter. I parigini, trascinati da Hakimi e Doué, partono forte, portandosi avanti 2-0 e lasciando l'Inter frastornata.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

PSG, Hakimi: "Chiedo scusa all'Inter, dopo il goal non volevo festeggiare"

calciomercato.com scrive: Chiedo scusa ai tifosi dell'Inter che mi hanno sostenuto ... Ho cercato di rimanere concentrato per aiutare la squadra" ha detto il numero 2 del PSG ai microfoni di M6. I SUOI NUMERI CON L'INTER - ...

PSG scatenato, Inter in bambola: Hakimi segna e si scusa

Come scrive calciomercato.it: Il Paris Saint-Germain è letteralmente scatenato e al 20' fa male nuovamente all’Inter dopo una rapida ripartenza, finalizzata dal destro di Doue (preferito dall’inizio a Barcola) che trova anche la ...

PSG Inter, il gesto di Hakimi dopo il gol: lo hanno notato tutti

Secondo spaziointer.it: Il gesti di Hakimi non è passato inosservato: il marocchino ha catturato l’attenzione di tutti dopo il gol rifilato all’Inter.