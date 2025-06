Psg Donnarumma apre all’addio | Non so se resto Due club italiani osservano

Donnarumma, dopo la storica vittoria in Champions League con il PSG, lascia intendere un possibile ritorno in Italia. "Non so se resto", ha dichiarato, alimentando le fantasie di due club italiani interessati. Questo momento di riflessione del portiere azzurro segna un punto cruciale: i talenti possono tornare a casa, risvegliando l’interesse per un calcio italiano alla ricerca di nuovi slanci. Resterà solo una promessa o si concretizzerà in un clamoroso ritorno?

Le parole di Gigio Donnarumma dopo la vittoria della Champions League con il Psg aprono a un possibile addio del portiere della Nazionale, che potrebbe tornare in Italia. Gigio Donnarumma apre a un futuro lontano da Parigi. E lo fa dopo la vittoria del suo Psg in finale di Champions League contro l'Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiamenti, infatti, il portiere della Nazionale non ha nascosto dubbi su una sua permanenza in Francia.

