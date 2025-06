PSG caos e violenza durante la festa per la Champions League | oltre 130 arresti

La festa di celebrazione della Champions League del PSG si è trasformata in un episodio di caos, con oltre 130 arresti. Questo evento non è solo un campanello d'allarme per la sicurezza degli eventi sportivi, ma evidenzia anche il crescente problema della violenza tra i tifosi in Europa. La passione calcistica, se non gestita, può facilmente sfociare in atti di violenza: un aspetto che tutti dovremmo riflettere.

La festa dei tifosi del Paris Saint-Germain si è trasformata in un incubo di scontri e violenza. Sono almeno 130 le persone arrestate a Parigi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Come scrive calciomercato.com: La festa dei tifosi del Paris Saint-Germain si è trasformata in un incubo di scontri e violenza. Sono almeno 130 le persone arrestate a Parigi dopo la finale della.

Psg campione, notte da incubo: 17enne ucciso a coltellate, negozi saccheggiati sugli Champs-Elysées, auto date alle fiamme. Cosa è successo

