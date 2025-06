Provvedimenti in arrivo per il docente autore del post su Ginevra Meloni

Un'onda di polemiche si solleva nel mondo della scuola: un docente campano è finito sotto esame dopo un controverso post su Giorgia Meloni. I provvedimenti disciplinari, attesi per il 3 giugno, riflettono un clima di crescente tensione tra libertà di espressione e responsabilità professionale. Questo episodio riaccende il dibattito su cosa sia accettabile nella comunicazione pubblica dei docenti, in un contesto dove la libertà di parola sembra sempre più a rischio.

I provvedimenti a carico del docente in un istituto superiore della Campania, saranno definiti all’inizio della prossima settimana. Le valutazioni preliminari inizieranno lunedì 2 giugno, nonostante la festività, con l’obiettivo di deliberare le eventuali misure disciplinari già nella giornata di martedì 3 giugno. La decisione segue un post pubblicato dal docente e indirizzato alla figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Provvedimenti Arrivo Docente Autore Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Minacce social di un docente: Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola. La premier: Clima malato; Post shock di un insegnante nel napoletano: “Vogliamo il licenziamento”; Il professore che ha augurato alla figlia di Meloni la fine di Martina Carbonaro; Meloni, minacce social alla figlia: «Le auguro la sorte della ragazza di Afragola». 🔗Ne parlano su altre fonti

Provvedimenti in arrivo per il docente autore del post su Ginevra Meloni

Lo riporta orizzontescuola.it: I provvedimenti a carico del docente in un istituto superiore della Campania, saranno definiti all’inizio della prossima settimana. Le valutazioni preliminari inizieranno lunedì 2 giugno, nonostante l ...

Post su Meloni, Rai valuta provvedimenti contro l'autore di 'Affari Tuoi'

msn.com scrive: (Adnkronos) – Il post di Riccardo Cassini, autore del programma 'Affari Tuoi ... la vicenda e valutando la possibilità di prendere provvedimenti. Nei giorni scorsi, Cassini ha pubblicato ...

Provvedimenti disciplinari, alcuni casi di DS che perseguitano i docenti

Riporta tecnicadellascuola.it: In buona sostanza la Dirigente non prendeva mai provvedimenti disciplinari contro gli studenti, ma colpevolizzava i docenti di non sapere fare il loro lavoro ed apriva provvedimenti disciplinari ...