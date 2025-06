Prove tecniche di temperature estive Arriva il bel tempo ma senza eccessi

L'estate sta finalmente bussando alla porta, ma quest'anno lo fa in modo più sobrio: temperature gradevoli senza eccessi. Mentre il bel tempo si fa strada dopo settimane di pioggia, molti si chiedono se possiamo davvero fidarci di questa stagione. Secondo gli esperti di MeteoApuane.it, il clima instabile potrebbe diventare la nuova normalità. Un motivo in più per godersi ogni momento di sole, prima che i capricci del tempo tornino a farci compagnia!

Dopo tanta pioggia, ormai si sente nell’aria il profumo d’estate o, quantomeno, il caldo che piano piano inizia a fare capolino timidamente. Tuttavia, con le ultime esperienze alle quali ci ha abituato il mese di maggio, la gente non sa più cosa aspettarsi da una stagione così pazzerella. Abbiamo dunque chiesto agli esperti di MeteoApuane.it, struttura che da 20 anni monitora anche per conto della Protezione Civile le condizioni meteorologiche sulla provincia di Massa-Carrara, un resoconto sulla primavera appena trascorsa e soprattutto su ciò che ci aspetta nel prossimo mese. Per quanto riguarda la primavera 2025 – hanno raccontato – questa è stata caratterizzata da frequente instabilità e passaggio di intense perturbazioni atlantiche, tanto che fra i mesi di marzo e aprile sulla nostra provincia è caduto il doppio della pioggia mediamente attesa in questo periodo dell’anno; fino al triplo ad aprile lungo la costa (ben 300 millimetri), dove le precipitazioni hanno assunto carattere di eccezionalità per abbondanza e persistenza, con conseguenti disagi sulle frazioni collinari e montane per innesco di frane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prove tecniche di temperature estive. Arriva il bel tempo ma senza eccessi

