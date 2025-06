Prova orale Concorso Dirigenti Scolastici | tutte le procedure fino alle Graduatorie di Merito

Il concorso per dirigenti scolastici è alle porte: dopo sette mesi di attesa, i candidati si preparano al cruciale colloquio orale. Questo passaggio non è solo un esame delle conoscenze, ma un'opportunità per dimostrare capacità relazionali e pratiche in un'epoca in cui la leadership educativa è più che mai fondamentale. Sarà interessante scoprire come i candidati affronteranno questa sfida, influenzando il futuro della scuola italiana!

Dopo lo svolgimento della prova scritta effettuata circa sette mesi fa (30 ottobre 2024), il concorso ordinario per dirigenti scolastici entra ora nella fase cruciale del colloquio orale. Questo step è fondamentale per accertare non solo la preparazione teorica, ma anche le competenze pratiche e relazionali dei candidati. La prova orale, della durata di almeno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

