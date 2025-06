Prova di forza della McLaren che realizza una doppietta con Piastri e Norris Gran recupero di Leclerc terzo Verstappen perde la testa

La McLaren segna una svolta nella stagione, realizzando una straordinaria doppietta con Piastri e Norris. Ma la vera sorpresa è Leclerc, che risale in terza posizione dopo un inizio difficile, mentre Verstappen vede sfumare la leadership. Questo risultato non solo accende la lotta per il titolo, ma offre uno spunto: la competizione in Formula 1 è più intensa che mai. Riusciranno i top team a reagire? La risposta potrebbe riservare emozioni incredibili!

Grande prova di forza della McLaren che raccoglie una doppietta con Piastri e Norris. Applausi per Leclerc che conclude terzo davanti a Russell e Verstappen, ma penalizzato di 10".

