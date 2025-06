Prova di forza della McLaren che realizza una doppietta con Piastri e Norris Gran recupero di Leclerc terzo Verstappen perde la testa penalizzato

La McLaren si prende la scena con una straordinaria doppietta, con Piastri e Norris a dominare la gara. Ma è il ritorno di Leclerc, sul podio al terzo posto, che accende gli animi: un segnale importante per la Ferrari in un'annata difficile. Verstappen, penalizzato, ricorda che anche i campioni possono inciampare. Questo weekend ribadisce come la Formula 1 riservi sempre sorprese e colpi di scena. Pronto per il prossimo gran premio?

Grande prova di forza della McLaren che raccoglie una doppietta con Piastri e Norris. Applausi per Leclerc che conclude terzo davanti a Russell e Verstappen, ma penalizzato di 10" per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Prova di forza della McLaren che realizza una doppietta con Piastri e Norris. Gran recupero di Leclerc, terzo. Verstappen perde la testa, penalizzato

