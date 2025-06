Proteste per incuria e degrado | Al lavoro per risposte tempestive

Le recenti proteste per l'incuria urbana mettono in luce un tema cruciale: il legame tra ambiente e qualità della vita. L'assessore all'Ambiente, Elisa Penna, ha promesso interventi tempestivi per la manutenzione del verde e la derattizzazione. Questo impegno non è solo una risposta alle lamentele, ma un passo verso città più vivibili e sostenibili. La salute pubblica e il decoro urbano sono responsabilità di tutti: unisciti al cambiamento!

Interventi di manutenzione del verde e provvedimenti per la derattizzazione, ora arrivano i chiarimenti dell'assessore all'Ambiente Elisa Penna: "Siamo pienamente consapevoli dell'importanza di questi servizi per il decoro urbano e la salute pubblica e continueremo a lavorare con determinazione per garantire risposte il più possibile efficaci e tempestive", rassicura. Le sue parole arrivano in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini di Castelferretti, residenti nella zona ricompresa tra le vie Romero e Olof Palme, che nei giorni scorsi si erano lamentati pubblicamente, e sul Carlino, per l'incuria di certi spazi pubblici e così avevano chiesto al Comune di Falconara di prestare attenzione con operazioni specifiche.

