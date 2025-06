Proprio il meccanismo che agevola la proliferazione di stereotipi discriminatori può eliminarli spiega l’imprenditrice ora presidente di UN Women Italy Ma occorre un grande salto nella formazione non solo universitaria

D a qualche mese l'Italia conta su una nuova forza per combattere le disuguaglianze tra uomini e donne: il Comitato italiano di UN Women, l'ente delle Nazioni Unite che opera per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. Fondazione privata e indipendente, il Comitato nazionale sostiene la missione di UN Women sensibilizzando l'opinione pubblica sulla parità di genere e raccogliendo fondi privati, da destinare a progetti internazionali, come le campagne umanitarie oggi in corso in Sudan, in Myanmar, a Gaza, o a progetti specifici. «I Comitati nazionali hanno anche l'obiettivo di creare un rapporto efficace con il governo, perché siano promulgate leggi e investite risorse per rimuovere gli ostacoli alla parità. Proprio il meccanismo che agevola la proliferazione di stereotipi discriminatori può eliminarli, spiega l'imprenditrice ora presidente di UN Women Italy. Ma occorre un grande salto nella formazione, non solo universitaria