Pronostico Sinner-Rublev c' è il russo tra Jannik e i quarti a Parigi | le quote

Jannik Sinner è pronto a scrivere un altro capitolo della sua straordinaria stagione, affrontando Andrey Rublev negli ottavi di finale a Parigi. Con un vantaggio di 6-3 nei precedenti, l'azzurro ha tutte le carte in regola per continuare la sua ascesa nel tennis mondiale. Le quote sono a favore di Sinner, ma il russo non è uno da sottovalutare. Chi avrà la meglio nel grande duel? La tensione è palpabile!

Dopo aver battuto con una semplicità disarmante Lehecka, ecco che negli ottavi l'azzurro trova Rublev con cui si trova in vantaggio per 6-3 nei precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pronostico Sinner-Rublev, c'è il russo tra Jannik e i quarti a Parigi: le quote

Scopri altri approfondimenti

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev

Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev.

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Sinner Rublev C Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner o Alcaraz? Paolini, pronostico disarmante sul vincitore del Roland Garros: Jasmine non esclude Musetti; Pronostici tennis oggi 23/5/2025: quote Atp Amburgo; Pronostico Sinner-Rublev 2 Giugno: Ottavi Roland Garros 2025; Sinner trionfa su Lehecha, ora c'è Rublev agli ottavi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pronostico Sinner-Rublev, c'è il russo tra Jannik e i quarti a Parigi: le quote

Secondo gazzetta.it: Pronostico Sinner-Rublev quote e analisi match ottavi Roland Garros in programma lunedì 2 giugno con inizio alle ore 15 ...

Andrey Rublev, chi è l'avversario di Sinner al Roland Garros

Da sport.sky.it: Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025, è in programma lunedì 2 giugno, con orario da definire. L'incontro sarà in diretta su ...

Quando gioca Sinner contro Rublev al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro

Come scrive fanpage.it: La prossima partita di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 si terrà lunedì 2 giugno. Sinner affronterà il russo Andrey Rublev. Tutte le informazioni su data e orario del match del Roland Garros.