Pronostico Paolini-Svitolina | l’azzurra si prende i quarti

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale del Roland Garros con una prestazione impeccabile, dimostrando che il talento italiano può brillare anche sui palcoscenici più prestigiosi. Con la sua determinazione, Paolini si unisce a un trend di crescente eccellenza nel tennis femminile italiano, ora più che mai sotto i riflettori. Il suo cammino è un invito a sognare: chi sarà il prossimo avversario da sconfiggere?

Paolini-Svitolina è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Nessun patema, ma solamente la legge della più forte. Jasmine Paolini si è presa l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros senza particolari problemi, anzi senza nessun problema, contro l'ucraina Starodubtseva: sono bastati 70 minuti di gioco alla numero 4 del ranking mondiale per riuscire ad avere la meglio, in due set che hanno poco raccontato. (Lapresse) – Ilveggente.it Deve sicuramente alzare il livello delle proprie prestazioni, comunque, Paolini, per avere la meglio contro la numero 14 della classifica mondiale, Elina Svitolina.