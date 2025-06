Pronostico Cruzeiro-Palmeiras | scontro al vertice a Belo Horizonte

Scontro al vertice in arrivo! Cruzeiro e Palmeiras si sfideranno a Belo Horizonte per un match che promette emozioni e colpi di scena. Con la classifica del Brasileirao così serrata, ogni punto è fondamentale. Le squadre, infatti, sono racchiuse in soli due punti, rendendo questa partita cruciale per le ambizioni di entrambe. Riuscirà il Cruzeiro a mantenere la sua posizione tra le big? Scopriamolo insieme!

Cruzeiro-Palmeiras è una partita valida per l'undicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Piani alti affollati nella classifica del Brasileirao dopo le prime dieci giornate. Quattro squadre racchiuse in soli due punti: tra queste ci sono anche Cruzeiro e Palmeiras, entrambe protagoniste del big match di questo turno. L'obiettivo del Verdao è mantenere la vetta: alle sue calcagna, oltre al Flamengo, pianificano il sorpasso pure il Bragantino ed il club di Belo Horizonte, tornato a sognare in grande dopo la promozione di due anni fa.

