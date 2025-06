Pronostico Bodrum-Besiktas | terzo posto ancora nel mirino

In un campionato di Super Lig ricco di sorprese, la sfida tra Bodrum e Besiktas si preannuncia cruciale. I bianconeri, alla ricerca del terzo posto, devono dimostrare il loro valore in una stagione che ha deluso le aspettative. Con investimenti significativi alle spalle, ogni punto conta per un finale di stagione che potrebbe riscrivere la storia. Non perdere l’azione domenica alle 18:00: il futuro del Besiktas è in gioco!

Bodrum-Besiktas è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si chiude un campionato agrodolce per il Besiktas, non particolarmente esaltante. I bianconeri, malgrado gli investimenti sul mercato, non hanno tenuto il passo delle altre due squadre di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahçe, che hanno fatto praticamente un torneo a parte. E la formazione guidata dall’ex tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer rischia addirittura di non chiudere neppure sul podio, visto che alla viglia dell’ultima giornata il sorprendente Samsunspor ha due punti in più. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bodrum-Besiktas: terzo posto ancora nel mirino

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bodrum Besiktas Terzo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Bodrumspor vs Besiktas: Analisi Completa e Pronostico della Sfida; Besiktas vs Rizespor: Analisi Esperta e Pronostico per il Big Match del 25 Maggio 2025; Pronostico Bodrum-Besiktas: terzo posto ancora nel mirino; Bodrum FK-Besiktas (domenica 01 giugno 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Bodrum-Besiktas: terzo posto ancora nel mirino

Segnala ilveggente.it: Bodrum-Besiktas è una partita di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Pronostico Fenerbahce VS Besiktas (Super Lig) – 4 maggio 2025

news-sports.it scrive: Il Fenerbahce affronterà in casa al Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul il Besiktas nel derby turco valevole per la ... 10 pareggi e 7 ko), a due punti di distanza dal Samsunspor terzo. La squadra di ...

Pronostico Galatasaray-Bodrum: non sono ancora fuori pericolo

Riporta ilveggente.it: Galatasaray-Bodrum è una partita valida per la trentaduesima giornata di Super Lig e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... subita nel turno precedente con il ...