Pronostici Segunda División 1 giugno | nell’ultimo turno può accadere di tutto

L'ultimo turno della Segunda División promette emozioni da cardiopalma! Con i verdetti di promozione diretta e playoff ancora in bilico, ogni minuto sarà cruciale. In un contesto calcistico europeo sempre più dinamico, la cadetteria spagnola si dimostra un crogiolo di talenti e sorprese. Riusciranno le squadre a conquistare il loro sogno? Non perderti l'epilogo di questa stagione avvincente: tutto può succedere!

Segunda División, mancano ancora diversi verdetti nella cadetteria spagnola: negli ultimi 90 minuti si decidono promozione diretta e playoff. Un’ultima giornata da paura in Segunda División, la serie cadetta spagnola. Nei novanta minuti che mandano in archivio la regular season c’è ancora parecchio da decidere per quanto riguarda la promozione diretta e i playoff. Tre squadre sognano di far compagnia al Levante, tornato ufficiamente in massima serie una settimana fa grazie al rocambolesco successo per 2-3 in casa del Burgos: il club valenciano, attualmente primo in classifica, è volato a +4 sul terzo posto, diventando irraggiungibile sia per il Mirandés che per il Real Oviedo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it