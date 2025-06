Pronostici Allsvenskan 1 giugno | rivincita immediata dopo la delusione di coppa

L’Allsvenskan si prepara a scrivere nuove pagine di emozioni, con Mjallby in testa e un’ottima opportunità contro il Varnamo. In un weekend segnato dall’assenza delle big europee, il campionato svedese si fa palcoscenico per appassionati e scommettitori. Non perdere la chance di seguire una lotta serrata, dove ogni punto conta e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. La voglia di riscatto è nell'aria!

Allsvenskan, dopo dodici giornate in cima alla classifica c'è il sorprendente Mjallby: occasione ghiotta contro il fanalino di coda Varnamo. Nel primo fine settimana in cui si avvertirà inevitabilmente l'assenza dei principali campionati europei la nostra attenzione va a quei tornei che sono invece in pieno corso di svolgimento, come ad esempio l' Allsvenskan. Nel massimo campionato svedese davanti a tutti, dopo 12 giornate, c'è il sorprendente Mjallby, a +1 sull'AIK e a +2 sull'Elfsborg. Domenica il club di Hallevik cercherà di mantenere la vetta nel match casalingo con il Varnamo: l'obiettivo dei gialloneri è allungare la striscia positiva (3 vittorie e un pareggio) contro il fanalino di coda della classifica.

