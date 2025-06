Prometheica ecco il settimo volume di Altaforte edizioni | un viaggio tra Ernst Jünger e la fisica quantistica

Scopri "Prometheica", il settimo volume di Altaforte Edizioni, che ti porta in un affascinante viaggio tra le visioni di Ernst Jünger e le scoperte della fisica quantistica. In un'epoca di frenetica innovazione, questo libro svela come le intuizioni del passato continuano a influenzare il nostro presente. Un'opportunità imperdibile per chi cerca di comprendere l'interconnessione tra arte, scienza e spiritualità in un mondo in continua evoluzione!

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, la cultura europea ha vissuto una fase di intensa accelerazione spirituale, artistica, scientifica e politica. È in quel passaggio storico che sono stati gettati i semi di molte delle acquisizioni teoriche e pratiche dei decenni successivi. Dal punto di vista scientifico, uno dei frutti di quella stagione è sicuramente la fisica quantistica, con tutti i suoi paradossi, le sue potenzialità e la sua portata metafisicamente dirompente. Negli stessi anni, Ernst Jünger, un giovane tedesco dal cuore avventuroso iniziava il suo cammino nelle tempeste d’acciaio della modernità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prometheica, ecco il settimo volume di Altaforte edizioni: un viaggio tra Ernst Jünger e la fisica quantistica

