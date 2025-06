Progetto da 10mila euro per elimininazione barriere architettoniche e Autismo | incontro

A Francavilla Fontana, un progetto da 10mila euro si propone di abbattere le barriere architettoniche per favorire l'inclusione delle persone con autismo. L'incontro del 3 giugno al plesso Montessori rappresenta un'opportunità per approfondire come piccoli passi possano trasformarsi in cambiamenti significativi per la comunità . La crescente attenzione verso l'accessibilità è un segnale positivo in un'epoca in cui l'inclusività diventa sempre più fondamentale. Unisciti alla conversazione!

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 3 giugno alle 17 nel plesso Montessori del Secondo Istituto comprensivo è in programma un nuovo incontro di presentazione delle progettualità che saranno incluse nel piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche con un focus sui disturbi dello spettro.

