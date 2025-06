Professore e militare assolti per violenza sessuale l' Anm denuncia attacchi e linciaggio mediatico

La recente assoluzione di un professore e di un militare accusati di violenza sessuale ha sollevato polemiche che vanno oltre il caso specifico. L’ANM denuncia un vero e proprio linciaggio mediatico, evidenziando come la giustizia possa essere messa in discussione da attacchi indiscriminati. In un’epoca in cui il digital e il social media influenzano profondamente le opinioni pubbliche, è cruciale riflettere sull'equilibrio tra giustizia e diritto alla difesa.

Il collegio del Tribunale  che, con due diverse sentenze, ha assolto un professore universitario e un militare accusati di violenza sessuale è stato vittima di "gogne mediatiche" e di "linciaggio verso le loro famiglie". Lo afferma, in una nota, la giunta esecutiva della sezione del capoluogo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Professore e militare assolti per violenza sessuale, l'Anm denuncia attacchi e linciaggio mediatico

