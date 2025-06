Primo trapianto di vescica il pioniere Gill | Si aprono prospettive emozionanti

Un traguardo straordinario per la medicina! Il professor Inderbir Gill ha appena compiuto una piccola grande rivoluzione con il primo trapianto di vescica, un'operazione che apre a nuove speranze per migliaia di pazienti. Questo passo pionieristico segna l'inizio di un'era in cui la chirurgia non conosce più limiti, portando alla luce innovazioni che possono ridisegnare la qualità della vita. La salute del futuro è qui, e il cambiamento è solo all'inizio!

Firenze, 1 giugno 2025 – Un’ operazione mai eseguita prima. Il doppio trapianto di rene e vescica eseguito il 4 maggio scorso al Ronald Reagan Ucla Medical Center potrebbe cambiare la vita dei pazienti e la storia della chirurgia. Il protagonista è il professor Inderbir Gill, direttore dell’Usc Institute of Urology all’University of Southern California, considerato uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia robotica urologica. Con oltre vent’anni di esperienza nell’uso del robot in sala operatoria, Gill ha sviluppato tecniche pionieristiche che oggi vengono adottate nei principali centri di eccellenza del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo trapianto di vescica, il pioniere Gill: “Si aprono prospettive emozionanti”

