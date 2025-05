Primo assaggio d’estate Toscana presa d’assalto dai turisti | l’inizio della bella stagione è incoraggiante

L'estate è alle porte e la Toscana si prepara a brillare! Con il ponte del 2 giugno, 810.000 turisti stanno per affollare le meraviglie di questa regione. Firenze e i suoi tesori, ma anche le splendide coste e colline toscane, saranno protagoniste di un boom di visitatori, confermando il trend crescente del turismo in Italia. Non perderti l’occasione di scoprire luoghi incantevoli e vivere esperienze indimenticabili!

Firenze, 1 giugno 2025 – Per il ponte del 2 giugno, in Toscana è atteso un flusso consistente di turisti, e non solo italiani, anche se il movimento sarà più percepito nelle cittàcentri d’arte e nelle località marine e collinari. Fino a domani, 2 giugno, sono attesi circa 810mila pernottamenti nelle strutture ricettive della regione. Queste le stime sul ponte del 2 giugno del Centro studi turistici per Confesercenti Toscana. In Versilia lo scenario del ponte del 2 giugno è opposto a quello del 2024. L’anno scorso pioveva, tutti ricordano che per andare in spiaggia ci volevano cappelli e piumini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo assaggio d’estate, Toscana presa d’assalto dai turisti: l’inizio della bella stagione è incoraggiante

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Primo Assaggio D Estate Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo Italia sette giorni: corsa ad ostacoli per il primo ASSAGGIO D’ESTATE; Meteo in Toscana, come sarà il ponte del 2 giugno? Primo assaggio d’estate grazie a una “fiammata africana”; Temporali sulle Marche, nuova allerta meteo: passata la pioggia (intensa) ci sarà il primo assaggio d'estate; Primo vero assaggio d’estate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Primo assaggio estivo: anticiclone nord africano in espansione sul Mediterraneo

Come scrive ilsipontino.net: PRIMO ASSAGGIO ESTIVO: ANTICICLONE NORD AFRICANO IN ESPANSIONE SUL MEDITERRANEO. Nel mese di Giugno non si è fatto attendere, va conquistando il bacino ...

Meteo in Toscana, come sarà il ponte del 2 giugno? Primo assaggio d’estate grazie a una “fiammata africana”

Segnala msn.com: È arrivato il caldo in Toscana, e come spesso accade lo ha fatto all’improvviso. La prima rimonta anticiclonica di matrice nordafricana ha iniziato a far sentire i suoi effetti nella giornata di ieri, ...

Meteo Italia travolta dal primo caldo anomalo dell’Estate 2025

Lo riporta meteogiornale.it: Secondo le proiezioni meteo, sarà dunque un primo assaggio d’estate, non ancora rovente ma già abbastanza caldo da farsi notare. Un preludio che potrebbe aprire la strada a scenari più ...