Primi 6 minuti di Mercoledì 2 Stagione | Lady Gaga e Christopher Lloyd protagonisti

La Famiglia Addams è pronta a colpire ancora! Mercoledì, la serie che ha conquistato il mondo, torna su Netflix con una seconda stagione che promette brividi e sorprese. Lady Gaga e Christopher Lloyd si uniscono al cast, portando un tocco di celebrità in questo universo gotico. I primi sei minuti sono un'anteprima imperdibile: preparati a scoprire le nuove avventure di Mercoledì e la sua famiglia, tra misteri e risate! Non resta che sintonizzarsi!

