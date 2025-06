PRIMA PAGINA – Pronto chi parla? È la truffa signora

La truffa "Pronto, chi parla è la truffa" colpisce ancora! Con una voce autoritaria e un copione studiato, i malintenzionati sfruttano la paura dei genitori per estorcere denaro. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di criminalità online che cresce ogni giorno. Un dato interessante? Le vittime sono spesso persone anziane, più vulnerabili e fiduciose. Rimanere informati è il primo passo per difendersi!

"Pronto, qui è il tenente (cognome falso), si qualifichi, lei è il signor? Suo figlio è qui in caserma perché ha effettuato un tamponamento. L'avvocato della signora offesa ha chiesto un risarcimento danni immediato, se no dobbiamo portare suo figlio in tribunale per la denuncia e può rischiare dai 12 ai 18 mesi di carcere.

