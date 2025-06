Prima pagina Corriere dello Sport | ‘Sparì’ PSG travolgente lezione all’Inter

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi è un vero e proprio schiaffo: il PSG infila un 4-0 all’Inter, dimostrando che la qualità a livello europeo non si improvvisa. Mentre il calciomercato impazza, il confronto tra squadre nostrane e big europee diventa sempre più cruciale. Sarà l’ora delle riflessioni in casa nerazzurra? Scopri come reagiranno i nostri club di fronte a questa sfida!

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica primo giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: ‘Sparì’, PSG travolgente, lezione all’Inter

Leggi anche questi approfondimenti

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Cerca Video su questo argomento: Prima Pagina Corriere Sport Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli Campione d’Italia, ‘na cosa grande”; Fila alle edicole di Napoli per acquistare il -Stadio; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 26 maggio 2025; “CORRIERE DELLA SERA” * 29/05/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cor Sport – Offerte arabe per Skorupski, il Bologna pensa a Perin

msn.com scrive: La prima pagina del Corriere dello Sport Stadio apre oggi con una notizia su Lukasz Skorupski, che avrebbe sul piatto offerte arabe e ha contratto in scadenza nel 2026 Il portiere polacco va in scaden ...

Le prime pagine sportive nazionali – 1 giugno

Lo riporta calcionews24.com: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ...

Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Conte, segnali di riapertura”

Secondo informazione.it: La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato Daniele Triolo Redattore 28 maggio 2025 (modifica il 28 maggio ...