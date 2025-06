Prima assemblea pubblica per Mind | proposte e iniziative per il futuro di Lecce

Lecce si risveglia con una nuova energia! La prima assemblea pubblica di Mind ha portato a galla un entusiasmo contagioso, testimoniando il desiderio dei cittadini di plasmare il futuro della città. Alberto Siculella, presidente del movimento, ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva. In un'epoca in cui il coinvolgimento civico è fondamentale, Lecce si prepara a scrivere una storia di innovazione e comunità. Siete pronti a far sentire la vostra voce?

LECCE - “L’entusiasmo e la partecipazione sono un chiaro indice di quanto stiamo seminando”: con queste parole, Alberto Siculella, presidente di Mind, ha commentato la prima assemblea pubblica del movimento che ha partecipato alle scorse amministrative e che ha aperto una riflessione sulle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Prima assemblea pubblica per Mind: proposte e iniziative per il futuro di Lecce

