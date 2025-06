Pride Month 2025 | tutti gli eventi in programma in Italia

Giugno si avvicina e l'Italia si prepara ad accogliere il Pride Month 2025 con una carica di colori e diritti! Dopo l'onda di emozioni di 'Onda Pride', le città italiane si riempiranno di eventi festosi e di lotta. Da Roma a Milano, ogni manifestazione sarà un’occasione per celebrare la diversità e chiedere uguaglianza. Non perdere l’impatto che questi eventi hanno sulla società: ogni voce conta!

Maggio si è concluso con 'Onda Pride 2025', la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqia+ organizzata da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali, entrata nel vivo con cinque cortei sabato 31 maggio ad Alessandria, Caserta, Enna, Padova e Savona. Una manifestazione che ha anticipato Giugno, il mese del Pride, dedicato all’orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all’amore in ogni forma. Sono tantissime le manifestazioni che questo mese celebreranno la comunità LGBTQIA+. Milano. L'evento principale del Milano Pride avrà luogo il 28 giugno 2025 con la tradizionale parata per le vie della città e durerà tutto il giorno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pride Month 2025: tutti gli eventi in programma in Italia

Verso il Catania Pride: tre giorni di appuntamenti dal 23 al 25 maggio

Dal 23 al 25 maggio, via Raffineria 44 a Catania si trasformerà in un vivace spazio di fermento e festa, dando il via alle celebrazioni del Catania Pride.

