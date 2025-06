Pride 2025 il calendario delle manifestazioni in Italia

Con l'arrivo di giugno, l'Italia si tinge di colori e di diritti! I Pride 2025 stanno per invadere le strade, da Nord a Sud, con un messaggio forte: la celebrazione è anche una lotta per la democrazia. Arcigay sottolinea l'importanza di questi eventi, che diventano un presidio fondamentale per tutti. Non perdere l’occasione di essere parte di un movimento che cresce e si rinforza ogni anno. Scopri il calendario e preparati a unirti!

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma

In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

