Previsioni più importanti per l’Xbox Games Showcase 2025

Il Xbox Games Showcase del 2025 si preannuncia come un momento cruciale per il futuro del gaming. Con l'industria in continua evoluzione, gli appassionati aspettano ansiosi di scoprire nuove IP e aggiornamenti su franchise iconici. Un punto interessante? Le voci su possibili collaborazioni inedite potrebbero rivoluzionare il panorama videoludico. Preparati a un giugno da non perdere: il futuro del gaming è dietro l'angolo!

Ogni giugno, l’attenzione del settore videoludico si concentra su uno degli eventi più attesi: il Xbox Games Showcase. Questa presentazione annuale rappresenta un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di gaming e per gli addetti ai lavori, offrendo anteprime esclusive sui titoli in arrivo e sulle novità della piattaforma Xbox. La prossima edizione è prevista per il 8 giugno 2025, con inizio alle ore 19:00 italiane, e sarà trasmessa in diretta streaming. L’evento si inserisce nel calendario dei principali panel estivi, che stanno progressivamente sostituendo l’ex E3, ormai definitivamente cancellato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Previsioni più importanti per l’Xbox Games Showcase 2025

Leggi anche Ritardo dello store mobile Xbox per anti-steering Apple e scontro legale con Epic Games - Il ritardo dello store mobile Xbox, annunciato da Microsoft per luglio 2024, solleva nuovi dubbi. Le recenti indiscrezioni rivelano che le restrizioni imposte da Apple nel suo ecosistema sono alla base del rinvio, aggiungendosi allo scontro legale tra Epic Games e Apple.

Le notizie più recenti da fonti esterne

IA Aurora di Microsoft può prevedere meteo ed eventi estremi con precisione; Nuovo accordo tra Playstation e Xbox: fissata una data importantissima. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Xbox Games Showcase: le previsioni di Klobrille con tutti i giochi annunciati

everyeye.it scrive: Klobrille, da sempre vicino al mondo Microsoft, ha pubblicato le sue previsioni riguardo gli annunci di Xbox Games Showcase, il prossimo grande evento comunicativo della casa di Redmond in ...

Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: le nostre previsioni!

Da mondoxbox.com: Eccovi le nostre previsioni! E' finalmente tempo di conferenze ... the show must go on e ci penseranno il Summer Game Fest (9 giugno alle 20:00) e l'Xbox & Bethesda Showcase (12 giugno alle 19:00) a ...

Xbox + Bethesda Showcase, le nostre previsioni

Come scrive game-experience.it: abbiamo pensato di realizzare un articolo contenente le nostre previsioni sui giochi che saranno presenti al nuovo ed attesissimo appuntamento comunicativo di casa Microsoft. GoldenEye 007 in arrivo ...