Previsioni meteo 2 giugno | anticiclone africano porta caldo sull’Italia temperature oltre 30 gradi

Il 2 giugno segna l'arrivo dell'anticiclone africano, portando con sé un caldo estivo che sorprende e riscalda il cuore della bella Italia. Temperature oltre i 30 gradi in molte città, con punte di 36°C! Questo clima anticipato non è solo una boccata d'aria calda, ma anche un segnale del cambiamento climatico in atto. Preparati a goderti il sole, ma ricorda: il caldo va affrontato con cautela!

L’anticiclone africano domina il meteo del 2 giugno, portando sole e caldo su tutta l’Italia. Le temperature supereranno i 30 gradi in molte città, con picchi fino a 36°C. Estate anticipata e caldo intenso, specie al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo

Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

