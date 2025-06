Previsioni | dopo tutto questo caldo tornano i temporali sul Trentino

Dopo giorni di caldo afoso, il Trentino si prepara a un cambio radicale: i temporali stanno tornando! Meteotrentino avvisa che i primi eventi temporaleschi sono già in atto, portando con sé grandinate e un abbassamento delle temperature. Questo fenomeno non è solo locale: segna l'inizio di una stagione meteorologica instabile, in linea con le tendenze climatiche globali. Chi è pronto a fare i conti con queste nuove sfide atmosferiche?

Meteotrentino comunica che dopo il bel tempo e l'aumento delle temperature degli ultimi giorni, già nella serata di ieri, sabato 31 maggio, un primo temporale si è sviluppato sui settori orientali. Il nuovo radar del monte Macaion ha rilevato infatti la presenza di grandine fino a 2 cm di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Previsioni: dopo tutto questo caldo tornano i temporali sul Trentino

