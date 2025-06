Presidenziali Polonia è il giorno del ballottaggio tra il moderato Trzaskowski e il nazionalista Nawrocki | decisiva l’ultradestra

Oggi, Polonia si gioca il futuro. Nel giorno del ballottaggio tra il moderato Rafal Trzaskowski e il nazionalista Karol Nawrocki, l’attenzione è tutta sull'ultradestra. I suoi sostenitori, dopo due settimane di riflessioni, possono decidere le sorti della nazione. Sarà un test cruciale non solo per la Polonia, ma per l'intera Europa, alla ricerca di un equilibrio tra democrazia e sovranismo. Chi vincerà? La risposta potrebbe riscrivere

L’ultradestra ha avuto due settimane per pensarci: andare in ordine sparso, astenersi o appoggiare i nazionalisti di Diritto e Giustizia? Oggi, 1 giugno, i suoi sostenitori torneranno alle urne per il ballottaggio delle Presidenziali tra il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, e lo storico del Pis, Karol Nawrocki, consapevoli che saranno determinanti per l’esito del voto. Astenersi e, quindi, favorire l’ala moderata, oppure spostare il proprio sostegno sui nazionalisti che con la vittoria rimarrebbero alla Presidenza mantenendo la rottura tra la prima carica dello Stato e il primo ministro Donald Tusk? Le conseguenze di questa scelta avranno conseguenze non solo per il futuro prossimo della Polonia, ma anche per gli equilibri all’interno dell’ Unione europea, dove il Paese rimane il quinto per numero di abitanti e con una posizione geografica determinante per la gestione del dossier Russia-Ucraina, e della Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presidenziali Polonia, è il giorno del ballottaggio tra il moderato Trzaskowski e il nazionalista Nawrocki: decisiva l’ultradestra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo

Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

Cerca Video su questo argomento: Presidenziali Polonia Giorno Ballottaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ballottaggio in Polonia, con la sfida Trzaskowski-Nawrocki in ballo anche il destino dell’Europa; Polonia al voto, testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki; Elezioni in Polonia, al ballottaggio due visioni per la presidenza; Elezioni presidenziali in Polonia: sfida serrata tra Trzaskowski e Nawrocki. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Seggi aperti in Polonia per il ballottaggio presidenziale

msn.com scrive: I sondaggi prevedono un testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki per il secondo turno delle elezioni che avranno importanti implicazioni per il ruolo del Paese in Europa, per l'aborto e per i diritti ...

Ballottaggio Elezioni Polonia 2025/ Diretta risultati Presidente: Trzaskowski vs Nawrocki, ‘referendum’ su UE

Secondo ilsussidiario.net: Ballottaggio Elezioni Polonia 2025: diretta risultati Presidente. Sfida tra PiS di Nawrocki e coalizione filo-Ue di Trzaskowski. I sondaggi e Solidarnosc ...

Elezioni presidenziali in Polonia, ai seggi la scelta tra Trzaskowski e Nawrocki

tg24.sky.it scrive: La sfida al ballottaggio è tra il sindaco centrista di Varsavia, il 53enne Trzaskowski, vicino al blocco europeista del primo ministro Donald Tusk, e lo storico nazionalista Nawrocki, 42 anni, vicino ...