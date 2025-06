Premium International Florence Seven Stars 28 giugno 2025 alla Gran Terrazza Belvedere del Plus Florence

Il 28 giugno 2025, Firenze ospiterà la cerimonia di premiazione del Premium International Florence Seven Stars, un evento che celebra l'eccellenza nell'arte e nella cultura. La Gran Terrazza Belvedere del Palazzo PLUS FLORENCE sarà il palcoscenico perfetto per scoprire i protagonisti di quest'edizione. Un'opportunità imperdibile per immergersi nel fermento culturale che anima la città, mentre il Prof. Carlo Franza guiderà la serata con insight affascinanti. Non perdere questo

FIRENZE – Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione dei Vincitori del Premium International Florence Seven Stars, edizione 2025, che si terrà sabato 28 giugno alle ore 19 presso la Gran Terrazza Belvedere del Palazzo PLUS FLORENCE, in Via S. Caterina d’Alessandria 15. Il Prof. Carlo Franza, storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, giornalista e critico del quotidiano Il Giornale, Presidente della Giuria, prima della cerimonia di premiazione terrà una lectio magistralis su “L’Analfabetismo funzionale nel Paese Italia”. La premiazione degli insigniti avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate tenuto dai valenti professionisti dell’ Accademia Fiorentina MusicArea sul “Belvedere” del Plus Florence, con splendida vista sul centro storico di Firenze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Premium International Florence Seven Stars, 28 giugno 2025 alla Gran Terrazza Belvedere del Plus Florence

