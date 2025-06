Premio Mario Cavallini riconoscimento ai giovani studenti da LILT

Il premio "Mario Cavallini" celebra la passione e l'impegno dei giovani studenti nella lotta contro i tumori, un tema sempre più attuale nel contesto della salute pubblica. Questo riconoscimento non è solo un tributo al medico, ma anche un invito a riflettere sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione. In un'epoca in cui l'educazione alla salute diventa fondamentale, è interessante notare come iniziative simili possano ispirare le nuove generazioni a fare la differenza.

La LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha organizzato per il giorno 5 giugno alle ore 10 il premio "Mario Cavallini", in memoria del medico, dopo la cui morte la famiglia ha voluto fare una cospicua donazione proprio alla Lega. Visto il successo del premio, nato lo scorso anno.

