Premio Fabrizio De Andrè 2025 | Fabio Macagnino trionfa e vola alle semifinali nazionali

Fabio Macagnino, giovane talento calabrese, fa il pieno di emozioni trionfando alla tappa locale del Premio Fabrizio De André "E ti piace lasciarti ascoltare". Questo riconoscimento non è solo un successo personale, ma un segnale forte per la musica emergente del Sud Italia, pronta a farsi sentire. La Calabria, terra di storie e melodie, conquista le semifinali nazionali: un passo importante verso una rinnovata visibilità del patrimonio artistico italiano.

Fabio Macagnino trionfa nella tappa calabrese del Premio Fabrizio De André "E ti piace lasciarti ascoltare", patrocinato dalla Fondazione guidata da Dori Ghezzi e organizzato da Borghi Artistici - e conquista la semifinale nazionale. Insieme a lui, a vincere è tutta la Calabria, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Premio Fabrizio De Andrè 2025: Fabio Macagnino trionfa e vola alle semifinali nazionali

Premio Fabrizio De Andrè 2025: svelati i dieci artisti calabresi che volano alla finale

Sono stati annunciati i dieci artisti calabresi finalisti del Premio Fabrizio De André 2025. Provenienti da diverse zone della Calabria, si sfideranno il 30 maggio al Big Easy Music Club di Reggio Calabria nella finale regionale di "E ti piace lasciarti ascoltare".

